Flipar Impressionante: Ator teve quase 90 anos de vida ativa no cinema; entenda Mickey Rooney teria completado 103 anos em 23/9/2024. Ele foi um dos artistas com carreira mais longa já que apareceu aos 18 meses de idade em shows de vaudeville com seus pais, e estreou no cinema aos 6 anos, em 1926. Por Flipar

Allan Warren wikimedia commons