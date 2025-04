Flipar Mel de abelha: tão importante e com tantos benefícios que tem até data festiva! No dia 17 de março é comemorado o Dia Nacional do Mel, alimento tão importante que tem uma data só para ele. Um reconhecimento pela importância desse produto para a saúde. Por Flipar

Reprodução do site blog.mfrural.com.br/abelhas-produtos