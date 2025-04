Flipar Gilbués: Município no Piauí tem deserto maior do que Nova York inteira Uma cidade do Piauí vem sofrendo com o processo de desertificação há décadas. Gilbués fica na região sudoeste do estado e faz parte da microrregião de Bertolínia. É a principal cidade na zona brasileira de deserto . Por Flipar

Reprodução de vídeo PITV