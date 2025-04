Flipar Famosos que convivem com a diabetes; insulina em larga escala impulsionou tratamento Em 15 de abril de 1923, a insulina pôde começar a ser usada em larga escala por pacientes com diabetes. O hormônio é responsável pela redução da taxa de glicose no sangue e essencial na síntese de proteínas e no armazenamento de gorduras. Por Flipar

ciancak_1690 - Flickr