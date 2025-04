Flipar Faz-se de tudo com morango; mas entenda por que é preciso ter cuidado O morango é um pequeno fruto vermelho, doce e suculento, amplamente cultivado e apreciado por seu sabor e valor nutricional. Versatil, rende doces, geleias, bolos, biscoitos, iogurtes, sucos, etc. Combina com leite e com outras frutas. Por Flipar

Imagem de congerdesign por Pixabay