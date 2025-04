Flipar Acordo para a construção do Eurotúnel completa 38 anos O canal da Mancha é um braço de mar que faz parte do Atlântico e separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França. No dia 29 de março de 1987, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o presidente da França, François Mitterrand, assinaram o acordo para construir um túnel sob o local, chamado de Eurotúnel. Por Flipar

Billy69150/Wikimédia Commons