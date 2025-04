Flipar Famosos com irmãos gêmeos: Em alguns casos, dá até pra confundir Quase todo mundo já confundiu uma pessoa com a(o) gêmeo dela. Isso é tão comum que, dependendo do caso, pode acontecer até mesmo com os mais famosos. Você sabe quais celebridades têm irmãos gêmeos? Veja só! Por Flipar

Montagem Flipar