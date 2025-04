Flipar As grandes vozes do jazz na música mundial No dia 15 de junho de 1996, o mundo despediu-se da â??primeira-dama da cançãoâ? Ella Fitzgerald. A lenda do jazz morreu aos 78 anos na sua casa, em Beverly Hills, Califórnia, de complicações da diabetes. Por Flipar

- Domínio Público/Wikimédia Commons