Flipar Cenas marcantes do cinema que surgiram no puro improviso Um filme sempre tem um roteiro que irá indicar o que todos os atores terão que fazer e falar ao longo da produção. No entanto, algumas vezes os atores conseguem criar cenas ou falas no improviso que se encaixam perfeitamente com a história ou até mesmo o personagem. Confira 10 momentos não planejados que estão na história do cinema! Por Flipar

Montagem Flipar