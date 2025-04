Flipar Dengue: vacina brasileira será a primeira do mundo de dose única A partir de 2026, o Brasil terá uma vacina 100% nacional e de aplicação única contra a dengue. Segundo anúncio feito pelo Governo Federal no fim de fevereiro, devem ser fabricadas, inicialmente, 60 milhões de doses do imunizante. Por Flipar

Divulgação/Governo de São Paulo