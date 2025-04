Flipar Inaugurada a maior estátua do Cristo Redentor no Brasil Foi inaugurada em Encantado, no Rio Grande do Sul, no último dia 6 de abril, a estátua do Cristo Protetor. Com 43,5 metros de altura, incluindo o pedestal, ela supera em 5,5 metros o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, tornando-se a maior estátua de Cristo no Brasil. Por Flipar

Instagram @cristoprotetor.oficial