Flipar Naufrágio do Bateau Mouche chocou no réveillon 1988/89 Na noite de 31 de dezembro de 1988, uma tragédia marítima chocou o Brasil em meio às comemorações pelo Réveillon. A poucos minutos da entrada de um novo ano, a embarcação Bateau Mouche IV afundou entre a Ilha de Cotunduba e o Morro da Urca, no Rio de Janeiro, provocando a morte de 55 pessoas. Por Flipar

Reprodução do jornais e revistas