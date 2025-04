Flipar Cabo de guerra, subida na corda… Modalidades 'curiosas' que já foram olímpicas A programação dos Jogos Olímpicos muda a cada edição, com algumas modalidades entrando e outras saindo. Na história, esportes que são populares apenas em determinadas regiões ou que nem existem mais já estiveram no cardápio do evento. Confira a seguir! Por Flipar

Divulgação