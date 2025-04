Flipar Pesquisa desvenda idade de gigantesca duna no Marrocos Uma dupla de pesquisadores conseguiu calcular pela primeira vez a idade de umas das mais altas dunas de areia do planeta Terra. O estudo pioneiro concluiu que a duna Lala Lallia, no Marrocos, no norte da África, se formou 13 mil anos atrás, no final da última era do gelo na Terra. Por Flipar

