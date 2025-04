Flipar Patrulhamento em búfalos vira atração em arquipélago brasileiro O município de Soure, considerado a capital do arquipélago do Marajó, no Pará, tem um estilo diferente de patrulhamento. A corporação se utiliza do búfalo, que simboliza o local de maior rebanho do Brasil, que contribui para coibir a criminalidade e virou atração turística. Por Flipar

Divulgação/Ascom PM