Flipar Conheça as Malvinas, arquipélago de emoções, paisagens e história de uma guerra contra a Inglaterra Localizadas no Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas reúnem natureza exuberante, memória histórica e vida selvagem em estado puro. O arquipélago, que foi palco de um conflito marcante em 1982 (entre Argentina e Reino Unido), hoje preserva suas paisagens intocadas, colônias de pinguins, museus e memoriais. Por Flipar

Flickr Mouser Williams