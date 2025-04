Flipar País que será engolido pelo mar fatura milhões com domínio de internet Tuvalu recebe cerca de US$ 5 milhões por ano em royalties para permitir que empresas utilizem o domínio .tv - que é seu por direito legal. Emissoras de televisão, por exemplo, pagam. Este valor representa uma parte significativa das receitas anuais de Tuvalu, país insular no Oceano Pacífico Por Flipar

Glenn Carstens-Peters Unsplash