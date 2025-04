Flipar Barretos: cidade atrai multidões na Festa do Peão do Boiadeiro A cidade de Barretos, no interior de São Paulo, foi o destino mais procurado do Brasil em junho e agosto de 2024 na plataforma Airbnb. E isso pode se repetir em 2025. O motivo de tanta procura é uma festa tradicional que atrai multidões. Conheça mais sobre esse lugar! Por Flipar

Cacobianchi wikimedia commons