Flipar Cálices remontam à Antiguidade e fazem parte de estudos científicos Além do cálice, foram encontrados dois broches circulares e pulseiras no mesmo túmulo, que posteriormente descobriu-se ser de uma mulher. A posição do objeto deixou os cientistas intrigados: o cálice intacto estava próximo à cabeça da falecida, sugerindo um possível uso cerimonial ou ritual no enterro. Por Flipar

wikimedia commons Tabitha Lawrence