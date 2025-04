Flipar Quem será o novo papa? Veja os cardeais favoritos no conclave Com a morte do Papa Francisco, o mundo católico aguarda pela eleição do novo pontífice no conclave que irá começar no dia 7 de maio - data confirmada pelo Vaticano. O site especializado “Colégio de Cardeais” listou 22 fortes candidatos a assumir o trono de São Pedro. Veja a seguir quem são esses “papáveis”! Por Flipar

Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay