Flipar Veneno de lagarto monstro-de-gila foi chave para criação do Ozempic Além disso, os pesquisadores descobriram que o veneno do monstro-de-gila contém um hormônio que auxilia seu metabolismo a reduzir de tal forma a velocidade que ele pode sobreviver por longo tempo com baixo consumo calórico. Por Flipar

MonsterDoc/Wikimédia Commons