Flipar Preta Gil descreve emoção após cantar com o pai em show: ‘Minha dose de cura’ Na noite de sábado, dia 26/04, Preta Gil emocionou o público no Allianz Parque ao fazer uma participação surpresa no show de seu pai, Gilberto Gil. A apresentação integra a turnê “Tempo Rei”, que marca a despedida do artista baiano dos grandes palcos. Por Flipar

Reprodução/Instagram