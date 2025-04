Flipar Camilla entrou na lista! Confira as maiores rejeições da história do BBB Com o fim do BBB 25, a lista de maiores rejeições da história do reality ganhou mais um nome. Trata-se da trancista Camilla, que teve conflitos com a atriz Vitória Strada. Ao longo das edições, alguns participantes não conquistaram o público e viram suas chances de vitória se tornarem ínfimas. Por Flipar

