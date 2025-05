Flipar Após embates, Vitória Strada não segue ex-aliadas do BBB25 nas redes sociais Após deixar a casa do BBB 25 na quarta colocação, Vitória Strada atualizou suas redes sociais e chamou a atenção ao seguir apenas 8 ex-participantes do reality no Instagram. Assim, a atriz preferiu manter contato somente com os aliados da segunda metade do jogo. Por Flipar

Reprodução/TV Globo