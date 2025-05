Flipar Saiba a origem e a história do Boliche: jogo que une e diverte De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra 'boliche' vem do catalão 'bolitx', que está ligado ao grego 'bolídion', diminutivo de 'bólos', que significa 'rede de pesca'. Por Flipar

Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay