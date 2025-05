Fondue virou ícone da gastronomia mundial

Hoje, existem diversas versões do fondue, sendo as três mais populares a de queijo, de carne e de chocolate. A primeira é a que você mergulha o pão no queijo. A de carne é cozida em óleo quente ou caldo e servida com molhos variados. Enquanto a de chocolate, frutas e biscoitos são mergulhados em chocolate derretido, sendo uma das opções mais populares do mundo.