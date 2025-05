Flipar Peixe-leão capturado no Nordeste pode ser o maior do mundo Mergulhadores capturaram um peixe-leão com 49 centímetros de comprimento no arquipélago de Fernando de Noronha no dia 27/02. De acordo com Maicon Messias, biólogo da operadora que realizou a ação, o exemplar deve ser o maior já capturado no mundo. Por Flipar

Sea Paradise/Divulgação