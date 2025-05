Flipar Musical homenageia vida e obra de Benito Di Paula em Nova Friburgo O legado de um dos maiores cantores da música popular brasileira será exaltado mais uma vez. Afinal, Benito di Paula será tema do musical 'O Homem da Montanha' em Nova Friburgo, no Rio. O espetáculo acontece no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, na praça do Suspiro. Por Flipar

