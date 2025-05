Flipar Combatem até anemia: Alimentos ricos em ferro são essenciais para a saúde Um dos minerais mais importantes para a nutrição humana é o ferro. Afinal, uma alimentação pautada na presença deste nutriente contribuiu para a oxigenação dos tecidos e auxilia no transporte do oxigênio até as células do corpo todo a partir das hemácias(glóbulos vermelhos). Por Flipar

PublicDomainPictures pixabay