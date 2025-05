Flipar Pra quem não viu: Lagartos invadem a Carolina do Sul e autoridades emitem alerta O jornal Daily Mail publicou recentemente que a presença de lagartos invasores motivou um alerta do Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os lagartos invasores são da espécie teiú, nativa do Paraguai, Uruguai e Argentina. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

Blond Vision/Wikimedia Commons