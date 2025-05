Flipar Pra quem não viu: Diarista morre eletrocutada ao usar máquina de alta pressão Há mais de 1 ano, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local. O caso ficou como alerta sobre a necessidade de cuidados com eletricidade. Por Flipar

Reprodução redes sociais