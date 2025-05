Flipar Qualidade de vida ou só preço? Veja os 10 bairros mais valorizados do Brasil Um estudo exclusivo do DataZAP (Grupo OLX) para Casa Vogue, baseado no Índice FipeZAP de Venda Residencial (março/2025), analisou os bairros mais valorizados das capitais brasileiras com base no Índice FipeZAP de março de 2025. Por Flipar

Flickr Carlos Alkmin