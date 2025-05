Flipar Começa o Conclave: entenda o processo que irá eleger o sucessor do Papa Francisco O Conclave, para eleição do novo Papa, começa neste 7 de maio. A morte do Papa Francisco havia feito o Vaticano entrar no chamado período de Sé Vacante, quando a Igreja Católica realiza os ritos funerários e se prepara para o processo de escolha do novo pontífice. Por Flipar

Jeon Han/Wikimédia Commons