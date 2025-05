Flipar 'Melhor destino turístico do mundo' pode sumir do mapa ainda neste século A República das Maldivas, pequeno país insular no Oceano Índico ao sul do continente asiático, foi eleita pelo 5º ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo pela World Travel Awards, o “Oscar do Turismo”. A premiação foi no dia 24/12 em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Por Flipar

Reprodução TV Globo