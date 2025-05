Flipar Pra quem não viu: Idosa 'ressuscita' em velório e depois morre de verdade Declarada morta, uma idosa de 76 anos despertou dentro do caixão logo após ser velada por parentes e amigos. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. O caso aconteceu na cidade de Babahoyo, capital da província de Los Rios, no Equador, no dia 11/6/2023. Por Flipar

Danny Cañar/Wikimedia Commons