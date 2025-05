Flipar Pra quem não viu: Após ficar anos debaixo de piso, jabuti resgatado entra em quarentena Depois de ser resgatado debaixo de uma casa em Itacajá, no Tocantins, um jabuti-piranga precisa permanecer em quarentena no Centro de Fauna (Cefau), vinculado ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Por Flipar

reprodução/Naturatins