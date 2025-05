Flipar Lugares que têm fama de mal-assombrados no Brasil O Brasil tem vários lugares com fama de mal-assombrados. Alguns são locais onde ocorreram tragédias e, de repente, se tornaram alvo de supostas visões ; outros são simplesmente construções que com o passar do tempo ganharam essa fama de terem fantasmas. Veja alguns: Por Flipar

Jan Mallander por Pixabay