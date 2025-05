Flipar Ney Matogrosso revela emoção com filme ‘Homem com H’ A aguardada cinebiografia de Ney Matogrosso, “Homem com H”, estreou nos cinemas brasileiros no dia 01/05. Com direção de Esmir Filho, o filme narra a trajetória do artista desde a infância e adolescência, permeada pela relação turbulenta com o pai, até a consagração no universo musical. Por Flipar

Divulgação