Flipar Pra quem não viu: Justiça inocenta mulher condenada à morte após ajuda de Kim Kardashian Uma prisioneira que estava no corredor da morte no estado americano do Texas foi considerada inocente por um juiz . E ele recomendou que a condenação da mulher pelo assassinato da própria filha fosse anulada, já que novas evidências indicaram que a vítima morreu em uma queda acidental. Por Flipar

Larry D. Moore wikimedia commons