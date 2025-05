Flipar Conhece o sapo 'Wolverine'? E o Peixe 'Arqueiro'? Veja animais com superpoderes Formigas podem ajudar a detectar câncer. É o que indica um estudo publicado pela revista científica “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”, a partir de testes em laboratório. Por Flipar

Sandeep Handa por Pixabay