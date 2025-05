Flipar Pra quem não viu: Vídeo de cachorro passeando no topo de pirâmide egípcia viraliza nas redes Um parapentista flagrou recentemente um cachorro vira-lata passeando no topo da Grande Pirâmide de Quéfren, a segunda maior do Egito. As imagens viralizaram na internet. Por Flipar

Reprodução/Instagram