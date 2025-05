Flipar Novas da Boiadeira: Ana Castela grava feat ao vivo com Alok e lança música com DJ Ana Castela surpreendeu o público do Ribeirão Rodeo Music ao apresentar música em parceria com Alok, em 01/05. A cantora subiu ao palco para gravar um feat ao vivo com o DJ de “Deixa nóis Viver”, canção que mescla ritmos diversos. Por Flipar

Reprodução/Instagram @circuitosertanejooficial