Flipar As praias mais exuberantes da Europa O site de viagens European Best Destination (Melhores Destinos da Europa na tradução livre) tem um levantamento das praias mais lindas do continente com base no voto de milhares de turistas de 83 países. Algumas ficam meio escondidas; e outras são bastante conhecidas. Todas ideais para programas românticos ou familiares. Por Flipar

Christian Lue Unsplash