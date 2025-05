Flipar Aos 112 anos, homem mais velho do mundo surpreende ao revelar o que come “A gente já pede à nutricionista para colocar as coisas que ele mais gosta”, declarou ao portal G1 Edgar Rodrigues, que coordena o lar para idosos onde vive João Marinho, em Apuiáres, no interior cearense. Por Flipar

reprodução/instagram