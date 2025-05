Senador diz que cantor Gusttavo Lima pediu para não ser convocado por CPI

No dia 12/05, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que preside a Câmara dos Deputados, encontrou-se com Gusttavo Lima em um restaurante de Nova York. Imagem do artista com o parlamentar foi publicada no Instagram do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que também esteve no encontro, assim como Antônio Rueda, que comanda o partido União Brasil.