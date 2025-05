Mel Gibson: cinema da Austrália pede socorro ao ator para escapar das tarifas de Trump

Anteriormente, o ator foi casado com Robyn Moore (1980-2009) , com quem teve Hannah (1980), os gêmeos Edward e Christian (1982), William (1985), Louis (1988), Milo (1990), e Thomas (1999). Mel Gibson é pai ainda Lucia Gibson (2009), fruto do relacionamento com Oksana Grigorieva (2009-2010).