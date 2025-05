Flipar A trajetória de Eliana, que trocou o SBT pela Globo A apresentadora Eliana vai completar um ano na Globo em 27 de junho de 2025. Após passar 15 anos no SBT, ela foi contratada para a Platinada e estreou meses depois, no programa 'Vem Que Tem', no dia 28 de novembro de 2024. Por Flipar

reprodução/tv globo