Flipar Nicolas Cage: ator surge pela primeira vez com as vestes do 'Homem-Aranha Noir' O Prime Video divulgou em 12/05 a primeira imagem de Nicolas Cage como o “Homem-Aranha Noir”, com seu casaco e chapéu pretos e óculos brilhantes. A série de live-action de oito episódios será lançada pelo serviço de streaming em 2026. Por Flipar

Divulgação/Prime Video