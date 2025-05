Flipar Relembre os termos mais buscados no Google em 2024; você pesquisou? Esportes dominaram as pesquisas no Google em 2024, com a Eurocopa (vencida pela Espanha) e a Copa América (ganha pela Argentina) liderando, seguidas pelas Olimpíadas de Paris e a Copa do Brasil. Por Flipar

Divulgação / Conmebol