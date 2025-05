Flipar Vera Farmiga se despede de 'casamento falso' após término de gravações A atriz Vera Farmiga postou uma mensagem na sua rede social se despedindo do ator Patrick Wilson, com quem concluiu as gravações do quarto filme da franquia 'Invocação do Mal'. Vera disse que estava 'sentimental' e elogiou o colega, com quem disse que fez 'uma combinação do céu' Por Flipar

Reprodução Instagram Vera Farmiga